Oudste grootschalige brouwerij ter wereld blootgelegd in Egypte

Er zijn al eerder belangrijke vondsten gedaan: in 2000 legden Amerikaanse archeologen er de oudste Egyptische zonneboot bloot, een boot die dateerde uit de Eerste Dynastie, zo'n 5.000 jaar geleden.



De stad werd een belangrijke plaats voor de cultus van Osiris, de god van de onderwereld die verantwoordelijk was voor het 'wegen' van de ziel van de overledenen. Er ontstond zelfs een traditie die zei dat Osiris begraven lag in de necropool van de eerste farao's, Umm el Qa'ab, de Moeder van de Potten.

Abydos was een belangrijke necropool die onafgebroken in gebruik is geweest vanaf de prehistorie tot in de Romeinse tijd. Omdat de eerste farao's er begraven lagen, werd het gezien als een aantrekkelijke plaats om begraven te worden. Daardoor werd het een belangrijke cultusplaats en vele farao's richten er tempels op waar hun cultus in ere werd gehouden door rituelen. De bekendste van die tempels is die van Seti I, een van de best bewaarde bouwwerken uit het Oude Egypte.

Het Egyptische ministerie van Oudheden en Toerisme heeft de afgelopen jaren tientallen archeologische ontdekkingen bekendgemaakt in de hoop meer toeristen naar het land te lokken. Het toerisme is een erg belangrijke sector in Egypte maar door de onrust die volgde op het omverwerpen van Hosni Moebarak in 2011 is het aantal toeristen sterk teruggevallen. De autoriteiten hadden 15 miljoen toeristen verwacht in 2020, zo'n 2 miljoen meer dan in 2019, maar door de coronapandemie is dat aantal lang niet gehaald.