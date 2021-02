Paarden en pony's in beslag genomen in Vremde: "Dieren braken al verschillende keren uit op zoek naar voedsel"

In Vremde zijn zeven paarden en drie pony's in beslag genomen. Dat meldt de Gazet van Antwerpen en is aan onze redactie bevestigd. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. Zo was hun drinkwater bevroren en hadden ze geen eten. Ze zijn nu opgevangen door het Vogel-en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.