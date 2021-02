Bijzonder initiatief in Oudenburg: plastic bloemen en kunstgras moeten omgeving rond glasbollen proper houden

Ze blijven origineel daar in Oudenburg. Na de opvallende kerstversiering in de voorbije kerstperiode, hebben ze nu een nieuw 'groen' idee. Schepen voor Milieu Gino Dumon (sp.a): "Het is zo dat we al enige tijd last hebben van zwerfafval rond de glasbollen. Mensen laten vaak flessen staan of plaatsen er dozen met glas. We denken dat door het verfraaien van de buurt rond de glascontainers, er minder afval zal zijn. Als de omgeving rond de glasbollen mooier is, zet dat inwoners misschien aan om die plek ook proper te houden."