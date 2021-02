Point Urbain, bedrijf dat Sihame El Kaouakibi mee oprichtte, vraagt faillissement aan

Ook tussen LGU Academy en Point Urbain zouden te weinig tussenschotten geweest zijn. Zo kocht LGU Academy een keuken ter waarde van 26.138 euro aan, maar staat die in JJ House. Hetzelfde verhaal voor meubelen ter waarde van 69.392 euro. De bedoeling zou altijd geweest zijn om die terug te geven.



Die twee uitgaven werden betaald met geld van het investeringskrediet van drie miljoen euro voor de nieuwbouw van Let's Go Urban, over een periode van drie jaar (2018, 2019 en 2020) ter beschikking gesteld door de stad Antwerpen. Voor 2018 ging het om een schijf van 1,8 miljoen euro, en wat ervan overbleef was Let's Go Urban kwijt. Dus werden er extra uitgaven gemaakt, voor de meubels en de keuken, die in JJ House werden gestald.