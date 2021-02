Pollenseizoen gestart: ontdek hier wanneer welke pollen door de lucht dwarrelen

Van jaar tot jaar lijken de hoeveelheden stuifmeel in de lucht toe te nemen. Gisteren nog verschenen de resultaten van een langlopende studie in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Wetenschappers verzamelden 28 jaar lang gegevens uit meetstations in de VS en Canada. Daaruit concludeerden ze dat het pollenseizoen in Noord-Amerika tot 20 dagen vroeger begint en tot 8 dagen langer duurt. Ook zagen ze in 2018, het laatste jaar in de studie, een stijging in de pollenconcentraties met 21 procent in vergelijking met 1990, het eerste jaar.



Maar het is onmogelijk om de intensiteit van het nieuwe seizoen te voorspellen, zegt AirAllergy. De verschillende stuifmeelgolven volgen het hele jaar door een min of meer regelmatig patroon, vaak met vertragingen van enkele dagen of zelfs weken. Ook de hoeveelheden verschillen sterk van jaar tot jaar. Deze hoeveelheden zijn afhankelijk van het weer en van de de productiecyclus die eigen is aan de boomsoort.

"Elzen en hazelaars hebben jaren nodig om genoeg energie op te bouwen om grote stuifmeelhoeveelheden te produceren. Jaren van hoge productie komen gewoonlijk cyclisch voor, om de 2 tot 5 jaar. Maar we moeten heel voorzichtig zijn, want uit waarnemingen op lange termijn blijkt dat deze cycli de neiging hebben korter te worden, met vaker intense stuifmeelseizoenen voor deze bomen, zoals het geval was in 2018 en 2019", zegt Ann Packeu.