Dochter van sjeik van Dubai over gijzeling door eigen familie in villa-gevangenis: "Ik weet niet of ik dit overleef"

Vorig jaar bevestigde een Britse rechtbank dat de sjeik zijn dochter zelf had laten ontvoeren. Hij is ook verantwoordelijk voor de ontvoering van een van zijn andere dochters en bedreigde zijn zesde echtgenote met de dood. Al-Maktoum ontkent alles. Eerder beweerden Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten dat prinses Latifa veilig in de zorg van haar familie zou verkeren.

De gewezen VN-mensenrechtengezant Mary Robinson is de enige persoon die prinses Latifa na haar ontvoering in 2018 nog zag. De familie al-Maktoum vertelde Robinson dat prinses Latifa een bipolaire stoornis had en dat ze daarom bij haar familie verbleef. "Ik werd vreselijk misleid", zegt Robinson nu over die ontmoeting aan BBC. Een foto van de VN-gezant en prinses Latifa, die geheim moest blijven, werd toch door de Verenigde Arabische Emiraten gepubliceerd.