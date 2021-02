Servië dé verrassing in de wereldwijde vaccinatierace: al 12 procent van de bevolking is ingeënt

Terwijl de vaccinatiemotor in zowat alle Europese landen sputtert, kan Balkanland Servië uitpakken met een uitstekende vaccinatiecampagne. Al meer dan 12 procent van de bevolking is gevaccineerd. Alleen het Verenigd Koninkrijk doet beter in Europa. Servië dankt zijn succes aan China. Vaccins als diplomatiek wapen? Of toch vooral een teken van Europese zwakte? "Terzake" vroeg het aan Vuk Vuksanovic van het Belgrade Centre for Security Policy. Bekijk hierboven de reportage.