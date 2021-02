Carnavalsfeestje in WZC Mariaburcht in Dentergem: "Het is een stap vooruit"

De GEMS, dat zijn de experten, leggen vandaag nog adviezen op tafel om meer bezoek toe te laten in woonzorgcentra of activiteiten te organiseren in de cafetaria. Maar er kan pas worden versoepeld als 90 procent van de bewoners gevaccineerd is en 70 procent van het zorgpersoneel. Dat is in WZC Mariaburcht in Dentergem al het geval.