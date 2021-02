Sneeuwklokjesdagen in Arboretum Kalmthout: "De krokusvakantie zou beter van naam veranderen"

In het Arboretum in Kalmthout organiseren ze deze week sneeuwklokjesdagen. Die witte bloemetjes zijn nu, in de periode van de krokusvakantie, de eerste die tot bloei komen. Krokussen volgen iets later op het seizoen. "Die staan ook met hun bloem rechtop, terwijl de sneeuwklokjes hangende bloemen hebben, wat hen beter beschermt tegen sneeuw,"zegt Bram Rammeloo van het Arboretum.