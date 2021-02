Speculoos Lotus Bakeries verovert verder de wereld: “Groeiende interesse in Amerika, Afrika en Azië”

Speculoos- en koekjesmaker Lotus Bakeries blijft groeien. Het bedrijf draaide in 2020 een omzet van meer dan 660 miljoen euro, dat is een groei van ruim 8 procent. Vooral internationaal is de omzet flink gestegen. De VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zijn nu de grootste markten. België blijft ook belangrijk maar is dus niet meer de absolute nummer 1. Het bedrijf voelt ook in het Midden-Oosten veel potentieel. Het topproduct is het speculooskoekje dat internationaal de naam “biscoff” krijgt, een samentrekking van het Engelse “biscuit” (koekje) en “coffee” (koffie).