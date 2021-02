Wat we kunnen leren uit snelle vaccinatiecampagne Israël: "Coronacijfers spectaculair gedaald in gevaccineerde groep"

"Dat is absoluut goed nieuws", reageert professor infectieziekten Steven Callens in de studio van "Terzake". "Israël is een voorbeeld van een natuurlijk experiment dat de vaccinstudies niet konden aantonen. Men is beginnen te vaccineren bij de ouderen en risicogroepen toen de derde golf er aankwam en er zijn enorm veel infecties geweest. Daar zie je plots de curve dalen. Dat is een bewijs dat de studies met veel beperktere mensen, nu aangetoond is met 600.000 mensen."