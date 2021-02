Student krijgt 60 uur werkstraf: eerste veroordeling voor handel in lachgas door rechtbank Antwerpen

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft voor het eerst iemand veroordeeld voor het verkopen van lachgas. Een student (22) heeft 60 uur werkstraf gekregen. In een garagebox die hij huurde, werden 83 flessen gevonden. Dat was goed voor bijna 270 liter. Hij beweerde dat het voor eigen gebruik was, maar de politie ontdekte dat hij het wel degelijk verkocht via Snapchat.