Hoe zit het nu met studenten op kot? Minister Verlinden: "Zij kunnen een huishouden zijn, als zij samenwonen"

De discussie over studenten op kot loopt al een tijdje. Sinds het begin van de lockdown mogen we enkel nog dicht contact hebben met ons eigen "huishouden" en daarnaast mogen we elk ook één knuffelcontact hebben. Maar wat met studenten die met een aantal samen op kot zitten? Hun "huishouden" is thuis, zo was de redenering, en dus moeten ze afstand houden op kot.