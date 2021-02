Dreigt er een tekort aan speelpleinanimatoren deze zomer? Minder kandidaten én minder opleidingen door corona

Het is elk jaar zoeken naar duizenden jongeren, om de ruim 500 lokale speelpleinwerkingen in ons land mee draaiende te houden. Wie er als animator in het jeugdwerk aan de slag wil, moet eerst een brevet behalen via een opleiding. Traditiegetrouw worden nieuwe animatoren opgeleid in de krokusvakantie en de paasvakantie. Jongeren moeten dan 50 uur theorie volgen en stage lopen.

Maar in dit coronajaar verloopt ook dat anders dan anders: er is een onlineopleiding voor het theorieluik, zij het voor 20 uur in plaats van de 50 uur die normaal worden voorzien. Dat gebeurt vanop acht verschillende locaties. Het stageluik is meteen verplaatst naar de zomervakantie. Dit zal voor bepaalde afdelingen tot gevolg hebben dat er onvoldoende animatoren klaar zullen staan bij de start van de zomer.

Minder animatoren, betekent ook minder kinderen opvangen, of in een drastisch geval zelfs géén speelpleinwerking op een bepaalde plek. Of organisatoren zullen pragmatisch moeten kiezen voor een mix van opgeleide en niet-opgeleide animatoren. "Iedereen zal water bij de wijn moeten doen", zegt Bert Breugelmans van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking daarover. "Lokale besturen zullen hier oog voor moeten hebben, en jongeren moeten opvolgen tijdens de komende vakantieperiodes."