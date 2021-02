Tuincentra maken zich klaar voor druk weekend: "We hebben alle personeel opgetrommeld om mee te helpen"

In het Genker plantencentrum worden alle 4.400 plantensoorten weer uit de serres gehaald. "De planten stonden allemaal binnen om ze te beschermen tegen de vrieskoude van vorige week", vertelt een medewerker aan Radio 2 Limburg. "We hebben alle collega's uit hun winterslaap gehaald en zijn er volle bak ingevlogen deze week. Ook alle interimkrachten helpen mee." Voor uitbater Bart Hiemeleers is het een primeur: "Meestal begint de lente in maart, nu komen de zachte temperaturen 2 weken vroeger. In ons bestaan van 27 jaar hebben we nog nooit meegemaakt dat de lente zo kort na een harde winterprik volgt. Dat is absoluut uniek en bijzonder."