UZ Brussel verdrievoudigt aantal behandelbedden voor jongeren met eetstoornissen

De opgenomen kinderen en jongeren krijgen een behandeling op maat. Daarbij wordt de intensiteit van de behandeling afgestemd op de noden van het kind of de jongere en het gezin. Het UZ Brussel biedt een unieke behandeling door een multidisciplinair team binnen het kader van een pediatrieafdeling. Het UZ Brussel hanteert ook het stepped-care model. Dat wil zeggen dat de patiënten zo veel mogelijk in hun dagelijkse context worden behandeld. Alleen in de moeilijkste gevallen is er sprake van een ziekenhuisopname.