Ex-Vlaams Parlementslid Van Eyken en vrouw in beroep veroordeeld tot 27 jaar cel voor moord

In september 2019, meer dan 5 jaar na de feiten, doet de correctionele rechtbank in Brussel uiteindelijk uitspraak in de zaak. De rechtbank veroordeelt Van Eyken en zijn vrouw tot 23 jaar cel voor moord. Maar de twee gaan in beroep. Ook in beroep werden ze vanmorgen veroordeeld, tot 27 jaar. Dat is een zwaardere straf dan in eerste aanleg.