Vilvoorde zorgt ondanks corona toch voor carnavalssfeer

"Vette dinsdag is een klassieker in Vilvoorde waarbij heel wat kinderen en volwassenen buitenkomen. Maar ook dit jaar kan het helaas door de corona niet", zegt schepen van feestelijkheden Moad El Boudaati. "En toch wilden we dit jaar iets doen om voor wat carnavalssfeer te zorgen. En daarom hebben we er voor gekozen om carnaval zichtbaar te maken in de straten. We hebben overal in de stad banners en vlaggen opgehangen die verwijzen naar carnaval in Vilvoorde."

Alle kinderen van de lagere school hebben ook gratis masker gekregen om te versieren. Ze kunnen deelnemen aan een wedstrijd door een foto van zichzelf met het masker op, door te sturen.