Vlaamse natuurgids en fotograaf spot zeldzame gele pinquïn op eiland in Atlantische oceaan

Yves Adams is al jaren een natuurgids en -fotograaf met een bijzondere voorliefde voor vogels. In niet-coronatijden trekt hij dan ook vaak naar exotische bestemmingen om er bijzondere exemplaren te fotograferen. Hij probeert ook anderen in te wijden in die wondere wereld door te gidsen voor het gespecialiseerde Gentse reisbureau Starling. Het was bij een voorbereidende expeditie voor zo'n reis naar Antarctica dat Adams oog in oog kwam te staan met een felgele pinquïn. Hij aarzelde geen seconde en kon enkele prachtige foto's nemen. Adams trok ze op het eiland South Georgia, ten oosten van Argentinië, op Salisbury Plain. Daar leven naar schatting 100.000 koningspinguïns.

