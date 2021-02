"Vlaming heeft weinig zin in langer werken": UGent onderzocht draagvlak voor hervorming van arbeidsmarkt

Hoeveel draagvlak bestaat er bij de Vlamingen voor hangende arbeidsmarkthervormingen? Die vraag stond centraal in een studie van het nieuwe onderzoeksconsortium UGent@Work. Eén van de conclusies van het onderzoek is dat de Vlaming weinig lijkt te voelen voor een "langere loopbaan". Maatregelen die langer werken aantrekkelijker of realistischer maken, konden op weinig draagvlak rekenen.

Zo bleek slechts 41 procent van de bevraagden voorstander van het uitfaseren van het brugpensioen. Ook het loslaten van de automatische koppeling tussen loon en anciënniteit kon op weinig voorstanders rekenen (35 procent). Amper 42 procent vond het een goed idee om periodes waarin men niet werkt (bijvoorbeeld in geval van werkloosheid) niet langer mee te tellen bij het opbouwen van een pensioen.