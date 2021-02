Ongeziene drukte bij Kempense voedselbanken: "Elk weekend hebben tientallen nieuwe gezinnen eten nodig"

"Wij helpen al jaren 120 gezinnen die bij ons aankloppen voor voedselhulp. Maar de laatste twee maanden zien we een stijging die maar blijft duren. Nu zitten we aan zo'n 160 gezinnen", zegt Tom Helsen van De Toevlucht in Herentals. "Afgelopen weekend stonden er 15 nieuwe gezichten op onze voedselbedeling. Mensen die helemaal onder onze radar zitten." Een zelfde verhaal bij de vestiging van De Toevlucht in Geel. Daar stond zelfs een wachtrij van 3 uur bij de laatste voedselbedeling. "We weigeren niemand", zegt Helsen in "Start Je Dag". "We luisteren naar hun verhaal en proberen iedereen snel mogelijk te helpen."