"Voorbehouden voor de happy few": Broederlijk Delen klaagt met linten sociale ongelijkheid aan

En socio-economische ongelijkheid is niet het enige probleem, benadrukt Herijgers. Ook het bewaren van de biodiversiteit en het tegengaan van de klimaatverandering, moet globaal anders aangepakt worden. "We zien dat de klimaatcrisis op ons afdondert, natuurlijke rijkdommen worden opgesoupeerd, vruchtbare landbouwgronden gaan eraan, de oceanen geraken meer en meer vervuild. Er is een enorme impact die we hebben op de aarde. En we stellen vast dat huidige en toekomstige generaties al geen goed leven meer kunnen uitbouwen binnen de grenzen van de planeet. Dus ook wat het klimaat betreft is het 5 na 12 en daar willen we ook de aandacht op vestigen."