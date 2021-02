Vrouw zwaargewond na botsing met vrachtwagen op de A12 in Aartselaar

Rond kwart over 6 vanmorgen gebeurde een zwaar verkeersongeval op de A12 in Aartselaar in de richting van Brussel. Een auto en een vrachtwagen botsten er op elkaar. De bestuurster van de auto moest door de brandweer worden bevrijd. Ze raakte zwaargewond. De A12 is volledig afgesloten en er is veel verkeershinder.