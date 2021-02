Ruis op de lijn: waarom president Joe Biden nog niet met aloude Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten belde

De Turkse president hield het niet bij de kwestie van de 13 lichamen, maar verhoogde de inzet van het conflict. In zijn toespraak op een partijcongres stuurde hij Washington een duidelijke boodschap: "Het is gedaan met het kolonialisme! Als we samen in de NAVO zitten, dan moeten jullie goed zijn voor ons. Dan moet je niet de kant kiezen van terroristen!"

Het lijkt er op dat Erdogan de aanval beschouwde als de beste verdediging. Want Biden had hem inderdaad nog steeds niet gebeld en de Turkse president kon - ook zonder de ontdekking van de 13 lichamen - wel verwachten dat het eerste gesprek niet bijster hartelijk zou verlopen. Biden heeft Erdogan tijdens de verkiezingscampagne een "autocraat" genoemd. Hij hekelde het Turkse beleid tegenover de Koerden en de oppositie. Onder oud-president Donald Trump kwam Erdogan altijd goed weg met eigenzinnige beleidskeuzes die bij de NAVO-bondgenoten in slechte aarde vielen.

Trump gaf Erdogan vrij baan voor een offensief in het noorden van Syrië waarbij de Koerdische YPG zich ver moest terugplooien. Hij kneep een oogje dicht voor het soms brutale optreden van de jihadistische milities die in dat offensief door Turkije werden gesteund en vooruitgestuurd. Hij tilde ook niet al te zwaar aan de aankoop door Turkije van het Russische S-400-luchtafweersysteem. En hij schonk geen enkele aandacht aan de spanningen tussen Turkije en Griekenland over claims op de Middellandse Zee of over de toekomst van Cyprus.

Dat alles zou radicaal kunnen veranderen met Biden. In Griekenland weten ze zich met hun opluchting en blijdschap over zijn aantreden geen blijf; Athene rekent er op dat Washington nu duidelijk de Griekse kant zal kiezen. Of dat terecht is, zal nog moeten blijken. Het staat wel vast dat Biden Erdogan niet dezelfde speelruimte zal laten als Trump. Zowel om principiële als strategische redenen zal het Witte Huis de druk op Erdogan opvoeren, al zal dat uiterst omzichtig gebeuren. Het Turkse leger blijft het op een na grootste in de NAVO-alliantie (na de strijdkrachten van de VS). Een volledige breuk met Turkije is haast ondenkbaar, maar business as usual is voor Biden ook niet langer aanvaardbaar.