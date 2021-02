"Waddist": app polst wat er leeft bij jongeren, via drie vragen per dag: "Meer mét jongeren praten, niet óver hen"

Drie meerkeuzevragen (iets over de actualiteit, iets luchtigs en iets meer diepgaands) en één tip: dat biedt de nieuwe "Waddist"-app elke dag aan. De tip van de dag wordt aangeleverd door het Vlaamse jeugdinformatieplatform "WAT WAT" en is afwisselen luchtig of informatief, naargelang de thema’s die aan bod komen in de vragen.

Een gelijkaardige app bestaat al voor leerkrachten, en heet "Teacher Tapp". Via drie vragen wordt er bij leerkrachten gepolst naar wat er leeft bij hen, en die kennis dient ter inspiratie van het beleid. Dezelfde technologie en kennis achter die app van de Arteveldehogeschool wordt nu gebruikt op maat van jongeren. Zeker tijdens de coronacrisis is gebleken dat hun stem niet altijd even goed gehoord wordt, zo klinkt het bij De Ambrassade, de koepel voor jeugdwerk.

Tot de categorie van de jongeren behoort iedereen tussen de 12 en de 30 jaar oud. De app vraagt het geboortejaar van een gebruiker, en stemt de vragen daarop af. Een puber krijgt dus andere kwesties voorgeschoteld, dan een twintiger. De gegevens worden verder anoniem verwerkt, enkel je postcode wordt gevraagd, om de antwoorden geografisch te kunnen situeren. Inloggen kan met je emailadres, of een sociale media-account.