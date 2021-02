Is de Braziliaanse coronavariant besmettelijker? En werken de vaccins er tegen? Drie vragen en antwoorden

"We kennen nu drie belangrijke varianten van het coronavirus: de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant en de Braziliaanse variant. Alle drie verspreiden ze zich gemakkelijker dan de klassieke variant. Dat kan je terugbrengen tot één mutatie in een spike of een uitsteeksel van het virus, op plek 501. Die komt voor bij de drie varianten."

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de Braziliaanse variant. "In elk geval weet men in Brazilië dat mensen die de ziekte al hebben doorgemaakt opnieuw kunnen worden geïnfecteerd en opnieuw ziek kunnen worden. Allicht is dat omdat de beschermende antistoffen niet volledig werken."