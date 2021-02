Zware brand in Leopoldsburg: kind overleden en vader zwaargewond

De brand ontstond rond 19.45 uur vanavond. Toen de melding bij de hulpdiensten binnenliep, was al meteen duidelijk dat er nog personen in het brandende huis waren. De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de gevolgen dramatisch waren. "Toen we aankwamen vonden we de vader zwaargewond terug, die persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven", vertelt Eric Cenens van de politie Kempenland. "Een kind van 10 jaar heeft de brand niet overleefd. We hebben het kind helaas niet meer kunnen reanimeren."