“Puzzle in a bag” is Oost-Vlaamse starter van het jaar: “Ze waren creatief tijdens de coronapandemie”

Naar goede gewoonte roept ondernemersorganisatie Unizo elk jaar een “starter van het jaar” uit. In Oost-Vlaanderen ging “Puzzle in a bag” uit Gent dit jaar met de titel lopen. Uitvinders Dimitri Devroe en Niels Desot brachten onder die naam een puzzel op de markt die volledig in het teken staat van de coronapandemie. De puzzel van de 2 jonge ondernemers bestaat uit een grote tekening vol humor en is ontworpen door een lokale designer. Opvallend is dat de puzzel in een zak zit, en niet in een doos zoals de meeste puzzels.

(Lees verder onder de video.)