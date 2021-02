BEKIJK - "Ze folterden en behandelden me als slaaf": vluchteling getuigt over hel in Libië na Arabische Lente

"Ik werd opgesloten en gefolterd in Libië," vertelt Paul, een Zuid-Soedanese vluchteling die in 2017 zijn thuisland door de oorlog ontvluchtte en nu in Brussel verblijft. Wanneer hij in Libië terecht kwam, werd hij ontvoerd door milities in de buurt van Bani Walid, in het noordwesten van Libië, en vastgehouden in een ondergrondse gevangenis. "Er waren geen toiletten. Ik heb in de zes maanden dat ik opgesloten zat, niet één keer kunnen douchen."

Paul sliep met honderden andere lotgenoten in een kleine ruimte. Vrouwen werden er voortdurend misbruikt. Wanneer Paul drieduizend dollar moest betalen aan de milities en dit geld niet had, werd hij gemarteld. "Ze sloegen ons met stokken en ze elektrocuteerden ons tot we bewusteloos op de grond vielen. Ik zag vrienden voor mijn ogen sterven."