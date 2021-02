Acht transmigranten teruggevonden in koeltransport in Zeebrugge: "Ze zijn gered van de verstikkingsdood"

Kort na middernacht kwam er een noodoproep binnen dat er mensen in een koelcontainer zaten en dat ze in ademnood verkeerden. De transmigranten uit Irak en Iran werden gered door de hulpdiensten. Ze zouden in de nacht van maandag op dinsdag in Frankrijk in de trailer gestoken zijn. De inhoud van de koelcontainer, een lading broodjes, was bedoeld voor het Verenigd Koninkrijk. De temperatuur bedroeg slechts 15 graden.