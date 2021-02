AP Hogeschool: naast lessen ook plaats voor sociaal contact als er meer volk naar de campus mag

De AP Hogeschool zal kleine aanpassingen doorvoeren in het lessenrooster. Lessen die beter op de campus worden gegeven, zullen daar een plek krijgen. "We willen vooral inzetten op de sociale interactie tussen de studenten", zegt woordvoerder Karolien Loriers. "Daarbij denken we aan gezamenlijke studieplekken en ontmoetingsplaatsen. Uiteraard blijven we daar de coronamaatregelen volgen. We willen elke student op de campus krijgen. Dat is dan misschien niet om er meer les te volgen maar wel voor dat sociaal contact dat ze nu zo erg moeten missen."

De Universiteit Antwerpen blijft voorzichtig, omdat in een maand tijd nog veel kan veranderen. Ze begrijpt wel dat de studenten dit vooruitzicht nodig hebben.