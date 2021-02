Askruisje in coronatijd: met een wattenstaafje of wat as over het hoofd

De priester mag de geloven niet aanraken. Hij kan met een wattenstaafje wat as nemen en zo het kruisje zetten. De gelovigen kunnen ook diep buigen en zo wat as over het hoofd krijgen." Er zijn ook nog best wat jongeren die zo'n kruisje laten zetten. "Tot mijn eigen verbazing waren er de afgelopen jaren veel jonge mensen aanwezig in de kathedaal op Aswoensdag."

Ook heel wat buitenlandse studenten van een hogeschool of universiteit voor wie het kruisje een gebruikelijk teken is om de vasten te beginnen. "Het is een ritueel met heel diepe, symbolische betekenis", gaat Bonny verder. "Dat gebeurt bij ons maar één keer per jaar. Dus ofwel doe je het dan ofwel is het weer een jaar wachten. Het leven heeft zo'n symbolen nodig. Wat kan je laten wat je niet echt nodig hebt. Het is een gebaar van solidariteit met de mensen die minder hebben dan wij."

Deze foto toont een Filipijnse priester die as uitstrooit over het hoofd van een gelovige: