Creatieve priesters op Aswoensdag: "Geen askruisjes maar asbestrooiing" 

"Rome heeft daarop geanticipeerd en heeft daarom enkele weken geleden al gevraagd om geen askruisjes te geven, maar om aan asbestrooiing te doen. Dus we gaan een klein beetje as strooien op mensen hun voorhoofd. Het zijn maar enkele korreltjes. Deze manier zal zeker prettig zijn voor de dames die enkele dagen geleden naar de kapper geweest zijn", lacht Van Meerbergen. "Het lijkt een heel andere traditie, maar in Rome heeft men het eigenlijk altijd zo gedaan." Vorig jaar, net voor de eerste lockdown, was het nog mogelijk om een kruisje te zetten: "Er zijn toen in de voormiddag toch een 200-tal mensen een kruisje komen halen", gaat Van Meerbergen verder. "Dus er komt in normale tijden toch wel wat volk opdagen."