Belg is minder tevreden op het werk door coronacrisis: 1 op de 10 kijkt uit naar nieuwe job

De bevraagde werknemers gaven aan dat ze bij hun zoektocht naar een nieuwe job vooral geïnteresseerd zijn in een betere verloning. Werknemers opslag geven, is dat dan de oplossing? Niet echt, zo blijkt. "Het belang van verloning wordt overschat," stelt professor Van den Broeck. "Iemand die enkel voor het loon een job kiest, zal vaak bedrogen uitkomen. Het is grotendeels de inhoud van de job die bepaalt of je je goed voelt op je werk. Het heeft ook een belangrijke impact op het stressniveau en de manier waarop je naar je job kijkt."



Het belangrijkste advies voor werkgevers is volgens Van den Broeck dan ook: zorg ervoor dat je werknemers tevreden zijn over hun jobinhoud. "Zorg voor variatie in het werk, geef beslissingsrecht aan werknemers, bied ontwikkelingsmogelijkheden aan, zorg voor zinvol werk... Als zulke zaken goed zitten, zullen mensen zich beter voelen en positief denken over hun werk."