Opnieuw bever gesignaleerd in Rijkevorsels natuurgebied

Rijkevorsel verwelkomt opnieuw een bever in haar natuurgebied

De Volharding. Boswachter Werner Van Hove kon het dier vastleggen op camera. Dat vertelde hij aan Radio 2 Antwerpen. Het dier leefde vorig jaar al in het natuurgebied, maar door de lage waterstand van afgelopen zomer was hij plots verdwenen. Volgens Van Hove zat ook de coronacrisis daar voor iets tussen. "Mensen konden nergens naartoe en gingen dan veel wandelen in de plaatselijke natuurgebieden. Dat zorgde voor heel wat verstoring en zo had de bever weinig rust. We dachten dat hij gevlucht was, maar zijn enorm blij dat hij nu terug in De Volharding zit", vertelt de boswachter.

