Hondenpootafdruk op Romeinse dakpan ontdekt bij opgravingen in Tongeren

Archeologiebureau Aron is al een tijdje bezig met opgravingen in de rand van Tongeren. Het is niet zo uitzondelijk dat daar Romeinse dakpannen met een afdruk worden gevonden. Archeologe Natasja De Winter van Aron: "De Romeinen legden die dakpannen in de zon te drogen en dan gebeurde het wel meer dat er een hond overliep of een kind."

De archeologen hebben al meerdere dakpannen met de afdruk van een hond gevonden, en ook al van een sandaal. Natasja De Winter: "Soms worden er ook tekens gemaakt op de dakpannen, dat is dan eigenlijk een signatuur van degene die ze gemaakt heeft."



Als je het formaal van de afdruk van deze hondenpoot bekijkt, dan moet het een vrij grote hond zijn geweest. Ook de nagels van de hond staan in de afdruk.