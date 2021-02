Bijzondere Aswoensdagviering door corona: geen askruisje, wél uitstrooien boven het hoofd

Of bisschop Lode Aerts niet eerder de neiging had om een kruisje op het voorhoofd te plaatsen? “Nee, toch niet”, lacht hij. “Het is een mooi gebaar. De as op het hoofd strooien is discreet, maar het toont toch dat je een kwetsbare mens ment. Het past ook bij de situatie nu. We voelen allemaal dat het moeilijke tijden zijn. Perspectief houden is hierbij heel belangrijk. Weten dat je er niet alleen voor staat, is op zich al een goed vastenpunt.” Al hoopt de bisschop dat de coronaperikelen volgend jaar verdwenen zijn.