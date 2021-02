Binnenkort weer wolven in West-Vlaanderen?

Terug wolven in West-Vlaanderen? Wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) sluiten het zeker niet uit. "Binnen een afstand van 1.000 kilometer rond België, in het buitenland, zitten er zo'n 1.000 wolven", zegt Joachim Mergeay van INBO. "Die afstand lijkt veel. Maar die dieren kunnen met gemak tot in ons land geraken als ze een beetje rondzwerven. We zien dat de wolvenpopulatie in Duitsland en Frankrijk toeneemt. Dus we kunnen dat wel verwachten. Ook West-Vlaanderen komt meer en meer in aanmerking voor zwervende wolven. Er zijn recent wolven gesignaleerd in Noord-Frankrijk, niet zo ver van de grens. Die kunnen net zo goed in pakweg Ieper terechtkomen."