Brandweer haalt uil uit kachel in Ravels

De bewoners van een huis aan Kijkverdriet in Ravels hadden gisteren rare geluiden gehoord in de schouw. Toen het daar weer stil werd, bleek er een uil in hun kachel te zitten. Het dier was door de schouw naar beneden gesukkeld. De uil is nu naar het vogelopvangcentrum in Herenhout gebracht. Daar kan het dier wat bekomen en daarna wordt de uil weer vrijgelaten in de natuur.