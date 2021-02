Cipiers trekken aan alarmbel: "Ongevallen kunnen niet blijven duren, wij zijn geen boksbal"

Eerder vandaag nog gebeurde er een ongeval in de gevangenis van Merksplas, waarbij een geïnterneerde 4 bewakers aanviel. De bewakers werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. "Dit was de druppel", reageert Vansprengel. "Het loopt uit de hand en er moet een ander beleid komen, want al die ongevallen kunnen niet blijven duren. Ons personeel is er niet voor opgeleid en blijft dit niet pikken. Ze zijn geen boksbal."