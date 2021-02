Correcties en aanvullingen in februari: verkeerde foto in "De afspraak"

Op dinsdag 16 februari was advocaat Chris Luyckx te gast in "De afspraak". Hij had kritiek op het oppakken van een aantal minderjarige jongeren in Kapellen. Die zaten zaterdagnacht met zijn allen bij elkaar in een huis in Kapellen. Agenten van de politiezone Noord kregen daar lucht van en pakten de jongeren op. Later zijn ze overgebracht naar het gerechtsgebouw in Antwerpen.



Tijdens het gesprek met Chris Luyckx was in de achtergrond een foto te zien van een politievoertuig met daarop goed leesbaar: “Politie Antwerpen”. Maar dat klopt natuurlijk niet. De politie Antwerpen heeft met deze zaak niets te maken. De woordvoerder van de Antwerpse politie wees ons daarop. De redactie van "De afspraak" geeft de fout toe en biedt haar excuses aan.