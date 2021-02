Speciale cursus leert hoteluitbaters hun buurt beter kennen: "In Valkenswaard weten ze niet wat er mooi is in Hamont-Achel"  

Het Natuurgrenspark De Groote Heide is een natuurgebied van 6.000 hectare dat zich uitstrekt over Hamont-Achel, Pelt, Valkenswaard, Heeze-Leende, Eindhoven en Cranendock. "Ondernemers kennen hun buurt wel, maar niet altijd wat er verder ligt", zegt Ester van Sambeeck. "Zo weten uitbaters in Valkenswaard soms niet wat er voor moois in Hamont-Achel te zien is. Die kennis willen we bijspijkeren zodat ze hun gasten goed kunnen informeren."