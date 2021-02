Aangereden wolf uit Oudsbergen leeft nog en is een welp van August en Noëlla

De wolf die in december vorig jaar is aangereden is nu geïdentificeerd. Het is een mannelijke welp van het Limburgse wolvenkoppel August en Noëlla. Het jonge dier werd op 2 december twee keer aangereden door een auto op de Weg naar Zwartberg in Oudsbergen. Er werden toen drones ingezet om het gewonde dier te zoeken, maar er werd niets gevonden. Iedereen koesterde de stille hoop dat het dier nog in leven was. Nu is bewezen dat het inderdaad zo is. Er blijven dus nog 3 van de 5 welpen over. Door dit onderzoek weten we ook dat dat twee mannetjes en een vrouwtje zijn. De 4e en 5e welp werden in oktober vorig jaar al gedood in het verkeer.