Defensie waarschuwt: "Ga niet wandelen op Groot Schietveld, daar schieten we met scherp"

"De afgelopen weken hebben we opnieuw enkele wandelaars aangetroffen op en rond het Groot Schietveld", zucht Kapitein-Commandant Geert Bouton van de Brasschaatse kazerne op Radio 2 Antwerpen. "We hebben al vaker opgeroepen om dat niet te doen. Op het Groot Schietveld oefenen we met echte wapens. Mensen beseffen niet hoeveel gevaar ze lopen op dat militair domein. We gebruiken er echte pistolen, geweren en zelfs zwaar artilleriegeschut. Ik moet niet vertellen hoe gevaarlijk dat is."

Het naburige Klein Schietveld, ook een militair domein, is wél toegankelijk voor wandelaars en mountainbikers. "En heel veilig", benadrukt Bouton. "Daar oefenen we enkel met losse flodders."