Depot voor bpost in hartje Mechelen moet pakjes op een milieuvriendelijke manier op hun bestemming krijgen

Vorig jaar startte bpost in Mechelen een project met lockers die over de stad verspreid staan. Die zorgen ervoor dat pakjesbestellers niet overal moeten rondrijden in de stad. In de lockers worden bestelde pakjes achtergelaten. Daar kan je ze dan ophalen, wanneer het je past. "Dit depot, in een gebouw van de stad, is daar een mooie aanvulling op", zegt schepen Koen Anciaux (Open VLD). "Het gaat eigenlijk om een stadsdistributiecentrum. Mensen kunnen er zelf hun pakje komen halen. Anderzijds kunnen van daaruit ook pakjes verder worden verdeeld in de stad met elektrische fietsen, bakfietsen of kleine elektrische auto's. Goed voor het milieu en voor de mobiliteit dus." Bpost krijgt het depot in Mechelen twee jaar ter beschikking.