Deze zomer kan je overnachten op een vlot in Zuienkerke: "Er is een composttoilet voor dringende boodschappen"

Tobias en Kika pakten vorige zomer al uit met overnachtingen in boomhutten in het bos Ryckevelde. Dat sloeg zo goed aan dat ze er een verlengstuk aan breien, maar dan op het water. "We bouwen 8 houten vlotten van 20 m2. Daarop staat een verstevigde tent met een dubbel bed. Je moet ernaartoe met een kano. Dat is avontuurlijk want de vlotten liggen op 50 meter van de kade. Daar staat ook een sanitair blok maar voor dringende operaties is er een composttoilet op elk vlot."