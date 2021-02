Donald Trump roept Republikeinen op om Mitch McConnell de rug toe te keren

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een vlammende brief de aanval ingezet tegen Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse partij in de Senaat. McConnell sprak Trump zaterdag nog vrij in het afzettingsproces dat liep in het Amerikaanse parlement, maar hij las hem achteraf wel de les. Hij noemde hem feitelijk en moreel verantwoordelijk voor de bestorming van het Capitool, begin dit jaar.