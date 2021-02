Drongenaar schuldig aan dood beste vriend bij bootongeval

Voor de rechter is de man wel degelijk verantwoordelijk voor de dood van zijn vriend. “Er is wel degelijk sprake van onvoorzichtigheid. Er was een onaangepaste snelheid, er was een bepaalde manier van onbezonnenheid. Daarom is de rechtbank van oordeel dat hij moet veroordeeld worden”, zei de rechter tijdens zijn vonnis. De rechter hield ook rekening met de redelijke termijn die overschreden was. Dat betekent dat de strafvervolging eigenlijk te lang geduurd heeft. Hierdoor sprak hij geen opschorting van straf uit, maar volstaat een ‘eenvoudige schuldigverklaring’. Daaraan is geen straf gekoppeld.