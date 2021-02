Drukte bij fietsenmakers door vroeg lenteweer: "Wie nog koersfiets wil kopen of herstellen, zal snel moeten zijn"

Volgend weekend zouden de temperaturen kunnen oplopen tot 15 graden en dus gaan veel mensen nog vlug even langs bij de fietsenmaker voor een onderhoud van hun fiets. Dat merkt ook Dries Marichal van Vega Bike in Tielt. "Het is gelukkig nog geen stormloop momenteel. Ik denk dat veel mensen nog niet geloven dat het 15 graden zal worden dit weekend. Zij zullen dan morgen of overmorgen langskomen, maar dan is de kans groot dat het al te laat is om de fiets nog voor het weekend terug te hebben. Aan de meeste klanten vragen we dan ook om de fiets voor of na de zomer binnen te brengen, omdat het dan de kalmste periode is."