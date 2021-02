Europa steekt tandje bij in strijd tegen nieuwe coronavarianten

De vandaag voorgestelde nieuwe aanpak past in het kader van de oprichting van een nieuwe gezondheidsautoriteit, die de Commissie vorig jaar al aankondigde. De Health Emergency Response Authority (HERA) moet instaan voor het bestrijden van mogelijke toekomstige pandemieën en een betere coördinatie tussen de 27 lidstaten in het geval van een gezondheidscrisis.

"HERA incubator is een voorloper en sterke basis voor een toekomstige gezondheidsautoriteit. We wisten dat dit ontbrak, en daar handelen we nu vandaag naar", zei Stella Kyriakides, Europeescommissaris van Volksgezondheid.

Deze nieuwe autoriteit zou de Europese tegenhanger moeten worden van het Amerikaanse BARDA, dat vandaag al instaat voor de voorraadopbouw van essentiële medicijnen en verdere investeringen realiseert omtrent farmaceutisch onderzoek. Als alles vlot verloopt, zal deze nieuwe autoriteit er tegen eind dit jaar zijn.

Bekijk de reportage uit "Het Journaal":